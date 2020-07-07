Xiaomi готовит новые флагманы со 108-Мп камерой07.07.2020 14:54
Китайская компания стала первой в 2019 году, которая выпустила смартфон со 108-Мп камерой. Этим аппаратом оказался Mi Note 10, а затем был выпущен и аппарат Mi 10.
Но как оказалось, компания Xiaomi готовит новые флагманы со 108-Мп камерой. Эти устройства уже заметили под кодовыми названиями Gauguin и Gauguin Pro.
Такие модели заметили в коде MIUI 12. Официальных подробностей о них нет. Пока лишь известно, что это будут флагманы и в них установят многомодульную камеру со 108-Мп датчиком.
Согласно неофициальным данным, в основной камере будет четыре сенсора, вторым из которых окажется модуль на 64 Мп.
Процессоры в новинках будут от Qualcomm, а сами смартфоны не будут эксклюзивом для некоторых рынков, а станут глобальными.
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