Китайская компания стала первой в 2019 году, которая выпустила смартфон со 108-Мп камерой. Этим аппаратом оказался Mi Note 10, а затем был выпущен и аппарат Mi 10.

Но как оказалось, компания Xiaomi готовит новые флагманы со 108-Мп камерой. Эти устройства уже заметили под кодовыми названиями Gauguin и Gauguin Pro.

Такие модели заметили в коде MIUI 12. Официальных подробностей о них нет. Пока лишь известно, что это будут флагманы и в них установят многомодульную камеру со 108-Мп датчиком.

Согласно неофициальным данным, в основной камере будет четыре сенсора, вторым из которых окажется модуль на 64 Мп.

Процессоры в новинках будут от Qualcomm, а сами смартфоны не будут эксклюзивом для некоторых рынков, а станут глобальными.