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Xiaomi готовит недорогую версию флагманского смартфона Mi 11T

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Компания Xiaomi выпустит более доступную версию флагмана, и по традиции она получит приставку «Т» к названию.
По данным источника, аппарат поступит в продажу под названием Xiaomi Mi 11T. Это будет глобальная модель, которая на рынке сменит прошлогодний Xiaomi Mi 10T, последний в Китае предлагается с сентября прошлого года.

Упоминание о Xiaomi Mi 11T обнаружили в базе данных Федеральной комиссии по связи (FCC), там зарегистрировали смартфон под номером 2107113SG.

Технических данных Mi 11T пока нет. Предположительно он получит процессор Snapdragon 870 или Snapdragon 860, и от 6 Г оперативной памяти.

Презентация Mi 11T должна состоятся в конце лета или сентябре.

Xiaomi Xiaomi Mi 10T
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