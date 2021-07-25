Xiaomi готовит недорогую версию флагманского смартфона Mi 11T

Компания Xiaomi выпустит более доступную версию флагмана, и по традиции она получит приставку «Т» к названию.

По данным источника, аппарат поступит в продажу под названием Xiaomi Mi 11T. Это будет глобальная модель, которая на рынке сменит прошлогодний Xiaomi Mi 10T, последний в Китае предлагается с сентября прошлого года.

Упоминание о Xiaomi Mi 11T обнаружили в базе данных Федеральной комиссии по связи (FCC), там зарегистрировали смартфон под номером 2107113SG.

Технических данных Mi 11T пока нет. Предположительно он получит процессор Snapdragon 870 или Snapdragon 860, и от 6 Г оперативной памяти.

Презентация Mi 11T должна состоятся в конце лета или сентябре.