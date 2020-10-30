Xiaomi готовит к выпуску складной смартфон Cetus на 108 МП

Кажется, что у Xiaomi всегда есть еще один смартфон, о чем свидетельствует недавняя сертификация Министерством промышленности и информационных технологий (MIIT) того, что считается Redmi K40 или Redmi K40 Pro. Тем не менее, похоже, что компания также может работать над устройством под кодовым названием Сetus, смартфоном, который может стать лучшим устройством для Xiaomi.

Согласно XDA Developers, старший член XDA kacskrz заметил устройство под кодовым названием Cetus в коде MIUI 12. Разработчики XDA утверждают, что подтвердили это утверждение, изучив код последней закрытой бета-версии MIUI 12, которая, по общему мнению, предлагала некоторые подробности о Cetus, включая его форм-фактор. Следует отметить, что наличие Cetus в коде MIUI 12 не обязательно означает, что Xiaomi планирует выпустить устройство, но это должно указывать на то, что компания активно тестирует его.

Судя по всему, Cetus — это складной смартфон, который был бы первым для Xiaomi, если бы устройство когда-либо появилось на рынке. Cetus также работает под управлением Android 11, в отличие от многих устройств, которые Xiaomi обновила до MIUI 12. Разработчики XDA заявляют, что Cetus работает на чипсете Qualcomm Snapdragon, хотя они не раскрывают, какой именно. Однако веб-сайт считает, что «очень велика вероятность», что Xiaomi оснастила Cetus SoC серии 8xx. Кроме того, у Cetus есть основная камера на 108 МП, что в последнее время является предпочтительным разрешением у Xiaomi.