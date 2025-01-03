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Xiaomi готовит к выпуску глобальный Redmi Note 14 4G, он уже появился в Geekbench

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Международная версия смартфона Xiaomi Redmi Note 14 4G появилась в базе данных Geekbench, где набрала 732 балла в одноядерном тесте и 1976 баллов в многоядерном.

Xiaomi готовит к выпуску глобальный Redmi Note 14 4G, он уже появился в Geekbench

Модель будет оснащена современным процессором MediaTek Helio G99, который заменяет Snapdragon 680 из предыдущей версии.

Смартфон будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и различные конфигурации, такие как 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Экран с частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass 5 обеспечит высокое качество изображения.

Основная камера будет на 108 Мп для съемки в высоком разрешении, а аккумулятор на 5500 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт обеспечит длительную работу устройства.

Redmi Note 14 4G будет доступен в трех ярких цветах: синем, зеленом и фиолетовом. Переход на новый чипсет должен улучшить производительность и экономичность, что сделает смартфон сильным конкурентом в сегменте среднебюджетных устройств.

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