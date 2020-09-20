Китайская компания скоро представит новый смартфон, который получил модельный номер M2007J17G и уже появился в базе FCC.

По предварительным данным, аппарат выйдет на рынок под названием Mi 10T Lite. Если верить источнику, Xiaomi готовит к выходу смартфон Mi 10T Lite с большой батареей.

Эта модель будет в линейке с устройствами Mi 10T и Mi 10T Pro, которые пока еще не были представлены официально.

Сейчас известно, что в новом аппарате будет установлена батарея на 4720 мА•ч, которая окажется немного меньше, чем в старших Mi 10T и Mi 10T Pro.

Какие характеристики получит новинка пока не сообщается.