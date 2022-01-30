Xiaomi готовит к выходу новый смартфон Redmi с Snapdragon 695 5G и 16 ГБ ОЗУ

Китайская компания скоро представит новый смартфон бренда Redmi, основанный на базе процессора Snapdragon 695 5G. Инсайдеры уже распространили некоторые подробности о новинке.

Так, оказалось, что в аппарате помимо процессора Snapdragon 695 5G предложат еще 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Не сложно догадаться, что такой объем памяти будет в топовой конфигурации. При этом модель позиционируется как среднебюджетная.

В ней установят аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 65-ватной зарядки. Фронтальная камера будет иметь датчик на 16 Мп, а в основной главный модуль на 108 Мп.

Что касается экрана, то его диагональ составит 6,67 дюйма, и выполнен он будет по технологии OLED, а разрешение составит 2400 х 1080 точек.

Габариты аппарата будут следующими: 164,19 х 76,1 х 8,12 мм, вес – 202 грамма.