Xiaomi готовит дебюту расскладной флагман в ультратонком корпусе с камерами Leica

Завтра состоится презентация нового поколения смартфона с гибким экраном от компании Xiaomi.

Этот китайский производитель на 11 августа запланировал большую презентацию, которая продлится 3 часа. На мероприятии ней будет продемонстрировано много новинок. Ранее сообщалось, что 11 августа будет выпущено 30 новинок от Xiaomi, но большая их часть поступит в продажу без анонса.

Раскладной Xiaomi Mix Fold 2 будет очень тонким смартфоном. Накануне был опубликован тизер, в котором указали, что его толщина в разложенном состоянии составит 5,4 мм. Первое поколение Xiaomi Mix Fold имеет толщину 7,62 мм.

После глава Xiaomi в социальной сети написал, что несмотря на толщину, смартфон можно будет весь день использовать без подзарядки. По некоторым данным, аппарат будет оснащен аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

В Xiaomi Mix Fold 2 установят камеру от Leica, а сам аппарат будет создан на базе процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1.