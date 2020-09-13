Xiaomi готова начать выпуск смартфонов с подэкранной камерой

Xiaomi готова начать выпуск смартфонов с подэкранной камерой13.09.2020 16:20
Китайская компания уже скоро выпустит первые модели смартфонов, у которых фронтальная камера будет располагаться под экраном.
Первой компанией, которая реализовала такую технологию, стала ZTE. Она представила смартфон с названием Axon 20 5G.
Что касается Xiaomi, то она тоже готова начать выпуск смартфонов с пожэкранной камерой. Такие данные приводит инсайдер, уточняя, что такие аппараты будут выпускаться при участии компании Star Optoelectronics.
Последняя будет принимать участие в запуске массового производства смартфонов с подэкранной камерой.
По предварительным данным, такие устройства запустят в серийное производство в 2021 году. В компании Xiaomi обещают, что они представят нечто революционное.
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