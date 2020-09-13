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Xiaomi готова начать выпуск смартфонов с подэкранной камерой

13.09.2020 16:20

Китайская компания уже скоро выпустит первые модели смартфонов, у которых фронтальная камера будет располагаться под экраном.
Первой компанией, которая реализовала такую технологию, стала ZTE. Она представила смартфон с названием Axon 20 5G.

Что касается Xiaomi, то она тоже готова начать выпуск смартфонов с пожэкранной камерой. Такие данные приводит инсайдер, уточняя, что такие аппараты будут выпускаться при участии компании Star Optoelectronics.

Последняя будет принимать участие в запуске массового производства смартфонов с подэкранной камерой.

По предварительным данным, такие устройства запустят в серийное производство в 2021 году. В компании Xiaomi обещают, что они представят нечто революционное.

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