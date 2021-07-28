Xiaomi FlipBuds Pro — первый в мире смартфон с Qualcomm Snapdragon Sound

Ранее сегодня (28 июля 2021 года) Xiaomi поделилась новым объявлением о последнем обновлении прошивки для FlipBuds Pro. Благодаря новому обновлению наушники TWS стали первыми в мире наушниками, оснащенными высококачественной аудиотехнологией Qualcomm — Snapdragon Sound.

В сообщении в социальных сетях китайский технический гигант сообщил о новом обновлении, а также о некоторых ключевых изменениях, касающихся наушников. Версия встроенного ПО 7.6.2.9 официально включает аудиотехнологию Qualcomm Snapdragon Sound в FlipBuds Pro. Благодаря этому наушники теперь получат три основные функции, в том числе передачу звука высокой четкости, которая может достигать частоты от 48 кГц до 96 кГц. Кроме того, возможности вызова также были улучшены за счет сверхчетких вызовов от 16 кГц до 32 кГц.

Последнее серьезное обновление касается задержки, теперь устройство предлагает сверхнизкую задержку всего 89 мс. Это окажется отличным вариантом для людей, которые используют эти беспроводные наушники во время игр на своих смартфонах. Для тех, кто не знает, Qualcomm запустила аудиотехнологию Snapdragon Sound еще в марте 2021 года. Она представляет собой обновление существующего адаптивного кодека aptX производителя микросхем и предлагает более сильную защиту от помех и более низкие задержки, которые соответствуют LDAC и LHDC. Эта технология даже помогает повысить эффективность активного шумоподавления и звонков.

Источник — Astera.