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Xiaomi exec предположила, что камера Mix 4 UD не даст впечатляющих впечатлений от селфи

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Селфи-камера пользуется огромной популярностью среди пользователей смартфонов. Несколько других аксессуаров, таких как селфи-палка, были разработаны в сочетании с селфи-камерой для улучшения впечатлений от фото- и видеозаписи. Однако технология камер для смартфонов — это быстро развивающаяся область, которая выдвинула камеры под дисплеем как новое направление для фронтальных камер. Несколько устройств на рынке имеют эту новую технологию, и Xiaomi Mix 4, только что выпущенный на этой неделе, является одним из них.

Xiaomi exec предположила, что камера Mix 4 UD не даст впечатляющих впечатлений от селфи

Сообщение Weibo от представителя Xiaomi пролило больше света на селфи-камеру Mix 4. Старший вице-президент Xiaomi Уильям Лу в своем посте на Weibo подчеркнул сильные стороны Mix 4, в котором есть модуль фронтальной камеры под дисплеем, который является полноэкранным дисплеем. Лу говорит, что в Mix 4 нет дырокола, подчеркивая, что телефоны с дырочками доставляют больше удовольствия энтузиастам селфи. Mix 4, с другой стороны, предлагает больший экран и более захватывающий дисплей.

Другими словами, если вы энтузиаст селфи, MIX 4 может не для вас. Напомним, ZTE Axon 20 стал первым смартфоном, в котором была реализована технология UD-камеры. Устройство действительно не предлагало впечатляющих впечатлений от селфи, но Axon 30, выпущенный в этом году, принес некоторые улучшения в этом аспекте.

Xiaomi exec предположила, что камера Mix 4 UD не даст впечатляющих впечатлений от селфи

Технология камеры, развернутая в Mix 4, называется Camera Under Panel (CUP), и она предлагает полный экран для фронтальных снимков. Технология под дисплеем все еще находится в стадии быстрого развития, и мы обязательно увидим дальнейшие инновации в этом отношении. Некоторые производители оборудования активно разрабатывают свои собственные версии (некоторые с патентами) установки камеры под дисплеем.

 

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