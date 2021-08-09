Xiaomi exec показала новое приложение MIUI Security для планшетов

Xiaomi подтвердила, что представит серию Mi Pad 5 на мероприятии по запуску Mi MIX 4 10 августа. В преддверии этого, как и любой другой китайский бренд, компания в течение последних нескольких днейсообщала особенности своих будущих планшетов. Согласно одному из этих тизеров, продукт будет поставляться со специализированной программной функцией.

По словам Лю Минга, менеджера по продукту MIUI, предстоящая серия Mi Pad 5 будет поставляться с новым приложением безопасности MIUI, разработанным специально для планшетов. Но, к сожалению, больше он не раскрывает ничего.

Для тех, кто не знает, приложение «Безопасность» в MIUI отвечает за многие основные функции оболочки Android от Xiaomi. Следовательно, его нельзя удалить, как несколько других системных приложений на MIUI 12.5. Стоит отметить, что приложение MIUI Security не только полезно, но и является основной причиной нежелательных рекламных уведомлений.

Приложение MIUI Security включает в себя не только параметры безопасности, но и настройки батареи, режим Game Turbo и очиститель памяти, и это лишь некоторые из них. Поскольку эти функции для планшетов немного отличаются как по пользовательскому интерфейсу, так и по функциональности, компания представит переработанное приложение для серии Mi Pad 5.

На данный момент неизвестно, будет ли Xiaomi использовать текущий пакет приложений MIUI Security для своих планшетов или вообще выпустит отдельный пакет.

Источник — Astera.