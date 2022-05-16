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Китайская компания Xiaomi догоняет Samsung и Apple

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Компания Xiaomi приняла правильную стратегию развития, и за несколько лет ей удалось выйти на уровень Samsung и Apple.
По данным аналитиков компании Counterpoint Research, у китайского производителя в мире насчитывается более 500 млн пользователей, это ставит ее в один ряд с Samsung и Apple.

Также такое количество активных пользователей позволяет Xiaomi магнетизировать трафик на смартфонах, внедрять экосистему и продавать аксессуары.

Xiaomi больших успехов добилась на европейском рынке, а на индийском она занимает первое место с долей 23%.

На домашнем рынке Xiaomi находится на пятом месте, при этом доход Xiaomi в Китае с одного пользователя значительно выше чем на других рынках.

Xiaomi
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