Xiaomi добавила в Mi Band 9 функцию обмена данными

Xiaomi представила новую функцию обмена данными о состоянии здоровья в серии Mi Band, позволяя пользователям делиться информацией о своей активности, сне и сердечном ритме с друзьями и родственниками.

Эта функция доступна в приложении Sports Health.

Пользователи могут приглашать близких для обмена данными, включая показатели упражнений, частоту сердечных сокращений, режим сна, артериальное давление и уровень кислорода в крови.

Новый фитнес-трекер Mi Band 9 обладает 1,62-дюймовым AMOLED дисплеем с яркостью 1200 нит и частотой обновления 60 Гц, что обеспечивает четкое отображение информации.