Xiaomi до 8 марта снизила цены на смартфоны в России

Xiaomi всю неделю в России будет предлагать смартфоны и аксессуары со скидками. Новая акция от китайского производителя получила название «Гендерные праздники».



Специальные предложения действуют в официальном интернет-магазине компании, там есть полный перечень товаров, которые можно купить со скидкой.

К примеру, в указанный период существенное снижение цены произошло на модели Redmi 7A и Redmi Note 8T, которые предлагают за 5 999 рублей и от 10 990 рублей соответственно.

Для любителей «чистого Андроида» со 2 по 8 марта по скидке будут предлагать Mi A3, и этот смартфон с подэкранным сканером отпечатка пальца сейчас стоит 12 990 рублей.

Специальные цены также получили и прошлогодние флагманы Mi 9 и Mi 9T.