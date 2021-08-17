Xiaomi дисквалифицировала нескольких бета-тестеров MIUI в Китае

Xiaomi ограничила свою программу бета-тестирования MIUI только Китаем в середине 2019 года. С тех пор стало трудно участвовать в проекте в стране проживания компании. Между тем, вчера (16 августа) фирма неожиданно дисквалифицировала нескольких тестировщиков из инициативы.

Согласно отчету ITHome, Xiaomi выгнала ряд бета-тестеров MIUI в Китае без предварительного уведомления. В результате эти пользователи навсегда застряли в выпуске бета-версии MIUI на прошлой неделе. Они не будут получать предстоящие бета-версии и не смогут вернуться к стабильному каналу без потери данных.

Единственное решение для них — прошить MIUI Stable Fastboot ROM после разблокировки загрузчика их устройства. Однако этот процесс очистит внутреннюю память их телефона.

На данный момент Xiaomi еще не выпустила официального заявления по поводу этой неудачи. С другой стороны, пользователи возмущены ситуацией. Многие тестеры пришли на Weibo, чтобы раскритиковать Xiaomi за это действие. Они выразили недовольство тем, что компания могла заранее известить пользователей.

Xiaomi, вероятно, единственный производитель Android, известный тем, что еженедельно выпускает бета-версии своего мобильного программного обеспечения. Международные фанаты были удручены, когда китайский технологический гигант остановил программу MIUI Global Beta. К сожалению, компания также поставила под угрозу свои отношения с фанатами в своей стране из-за последней неудачи.

Источник — Astera.