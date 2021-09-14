Xiaomi демонстрирует концептуальные умные очки с дисплеем MicroLED

Они делают больше, чем Ray-Ban от Facebook, при условии, что они действительно существуют.

Xiaomi анонсировала пару умных очков под названием Xiaomi Smart Glasses. Представитель компании сказал The Verge, что на самом деле нет планов выставлять их на продажу, но Xiaomi предоставила достаточно подробностей, чтобы концептуальный продукт казался несколько правдоподобным — по крайней мере, в какой-то момент в будущем.

Очки Xiaomi имеют относительно обычный форм-фактор, но в отличие от только что анонсированных очков Stories от Facebook и Ray Ban , у них действительно есть дисплей, который можно использовать для функций AR. Xiaomi заявляет, что использовала монохромную систему MicroLED из-за ее «более высокой плотности пикселей и более длительного срока службы при более простой структуре» по сравнению с OLED. По словам Xiaomi, MicroLED «позволяет сделать дисплей более компактным, а также упростить интеграцию с экраном».

MicroLED — это технология самоизлучающих дисплеев, которая широко рассматривается как естественный преемник OLED. Однако он остается непомерно дорогим, и его еще предстоит внедрить в более чем горстку коммерческих продуктов.

Дисплей Xiaomi «размером примерно с рисовое зернышко» составляет 2,4 x 2,02 мм и имеет максимальную яркость 2 миллиона нит. Разумеется, свет не будет таким ярким, как только он действительно достигнет вашего глаза — чрезвычайная яркость такова, что он все еще может быть виден под прямыми солнечными лучами после прохождения через линзу оптического волновода, которая преломляет и направляет свет. Xiaomi приводит примеры использования, такие как навигация, живой перевод и уведомления для дисплея.

Сами очки представляют собой независимое устройство Android, которое не требует постоянного подключения к телефону — Xiaomi предполагает, что когда-нибудь они даже могут заменить ваш телефон. На борту есть неуказанный четырехъядерный процессор Arm, модули Wi-Fi и Bluetooth, аккумулятор и пятимегапиксельная камера. Xiaomi заявляет, что очки весят всего 51 грамм.

Как уже упоминалось ранее, эти очки не будут доступны для широкой публики и могут даже не существовать, поэтому вам следует относиться к заявлениям Xiaomi со скептицизмом. Тем не менее, после анонса Facebook и непосредственно перед мероприятием Apple iPhone, демонстрация концепции является четким индикатором того, что Xiaomi хочет считаться игроком в пространстве AR.