Xiaomi Auto сообщила о поставках в июне 10 000 моделей Xiaomi SU7

Автомобильное подразделение компании Xiaomi сообщило о росте поставок их автомобиля Xiaomi SU7 в прошлом месяце.

Согласно опубликованной в китайской Weibo информации, Xiaomi SU7 поставила более 10 000 автомобилей, и ожидается, что объем поставок в июле превысит 10 000 автомобилей учитывая рост каждый месяц.

Так, в мае было поставлено 8 630 автомобилей SU7, а в апреле — 7 058 автомобилей. В ответ на это, в июне Xiaomi Auto объявила о начале производства в две смены с целью гарантировать ежемесячную поставку 10 000 автомобилей.

В долгосрочной перспективе Xiaomi Auto планирует поставить 100 000-120 000 автомобилей SU7 в течение 2024 года.

Это амбициозная цель, которая демонстрирует стремление компании к увеличению объемов производства и продаж электромобилей.

Также упоминается кампания «Блокировка заказа в ожидании обслуживания пользователей», запущенная Xiaomi Auto 28 июня.

В рамках этой программы пользователи, ожидавшие свои автомобили SU7 более 3 месяцев, будут время от времени получать подарки от Xiaomi Auto.