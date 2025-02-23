Xiaomi анонсировала свой первый ПК с искусственным интеллектом

Xiaomi активно развивает технологии на основе искусственного интеллекта. Во время недавней трансляции, посвящённой новому Xiaomi 15 Ultra, президент компании Лу Вэйбин подтвердил, что они выпустят свой первый ПК с ИИ.

Хотя официальное название компьютера пока не раскрыто, известно, что он будет иметь аккумулятор ёмкостью 99 Вт·ч, который спроектирован так, чтобы соответствовать ограничениям авиакомпаний для ручной клади.

Эта новость появилась вскоре после того, как Ма Чжиюй, директор по маркетингу в Xiaomi, опубликовал изображение упаковки нового ноутбука Redmi. По слухам, это будет Redmi Book Pro 2025, работающий на процессоре Intel Core Ultra 5, хотя точные детали пока неизвестны.

Новый ноутбук, как ожидается, будет интегрирован с Xiaomi HyperOS Smart Connect, что обеспечит совместимость с экосистемой смартфонов, планшетов и устройств «умного дома».

Он также будет предлагать приложения Xiao AI Assistant и Xiaomi PC Manager, что говорит о фокусе на производительности и автоматизации с помощью ИИ.

По предварительным данным, ноутбук будет иметь хорошие игровые характеристики. Ма Чжиюй поделился результатами тестов, показывающими, что устройство обеспечивало 67 кадров в секунду в игре Black Myth: Wukong, что указывает на мощную систему охлаждения и графический процессор.

Стратегия Xiaomi в отношении ноутбуков была несколько запутанной, но Ма Чжиюй отметил, что бренд Xiaomi будет обновляться позже, а сейчас компания сосредоточится на линейке Redmi.