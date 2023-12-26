Xiaomi анонсировала стиральную машину MIJIA с защитой от вирусов и клещей

В Китае уже доступна предварительная продажа модели Xiaomi MIJIA. Новая стиральная машина Xiaomi MIJIA использует технологию прямого привода для обеспечения коэффициента чистки 1,1.

Новая стиральная машина MIJIA оснащена цветным дисплеем, который позволяет пользователю легко определить функции и управлять машиной. Машина имеет простой дизайн и обеспечивает стерилизацию и очистку тканей. Заявлено, что она способна уничтожать вирусы и бактерии, которые могут оседать на одежду.

Стиральная машина Xiaomi MIJIA с ультрачистым барабаном на 10 кг имеет ледяно-белый цвет и обеспечивает коэффициент чистки 1,1.

Она оснащена двигателем с прямым приводом DD и большим барабаном, который обеспечивает указанный коэффициент чистки. Машина поддерживает паровую стерилизацию и удаляет клещей с эффективностью 99,999% и 100% соответственно. Стиральная машина также имеет оценку эффективности против вирусов на уровне 99,999%.

Новая стиральная машина Xiaomi MIJIA предлагает 25 эксклюзивных программ ухода за одеждой, таких как шерсть, шелк, хлопок и другие ткани.

Она также предоставляет возможности ухода за детской одеждой, а также бельем. Стиральная машина поставляется с приложением MIJIA в качестве приложения-партнера.

Приложение позволяет пользователю удаленно управлять стиральной машиной в режиме реального времени. Оно поддерживает онлайн-обновления OTA и постоянно развивающуюся интеллектуальную систему стирки. Стиральная машина также совместима с голосовым управлением Xiaoai для выключения стирки и планирования стирки.

Стиральная машина Xiaomi MIJIA с прямым приводом барабана на 10 кг доступна для предварительной продажи на нескольких розничных платформах, включая JD.com.

Цена стиральной машины в цвете ледяного белого составляет 1 399 юаней или около 18 000 рублей. Пока нет информации о международной доступности и ценообразовании новой стиральной машины Xiaomi MIJIA.