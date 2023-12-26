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Xiaomi анонсировала стиральную машину MIJIA с защитой от вирусов и клещей

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В Китае уже доступна предварительная продажа модели Xiaomi MIJIA. Новая стиральная машина Xiaomi MIJIA использует технологию прямого привода для обеспечения коэффициента чистки 1,1.

Xiaomi анонсировала стиральную машину MIJIA с защитой от вирусов и клещей

Новая стиральная машина MIJIA оснащена цветным дисплеем, который позволяет пользователю легко определить функции и управлять машиной. Машина имеет простой дизайн и обеспечивает стерилизацию и очистку тканей. Заявлено, что она способна уничтожать вирусы и бактерии, которые могут оседать на одежду.

Стиральная машина Xiaomi MIJIA с ультрачистым барабаном на 10 кг имеет ледяно-белый цвет и обеспечивает коэффициент чистки 1,1.

Она оснащена двигателем с прямым приводом DD и большим барабаном, который обеспечивает указанный коэффициент чистки. Машина поддерживает паровую стерилизацию и удаляет клещей с эффективностью 99,999% и 100% соответственно. Стиральная машина также имеет оценку эффективности против вирусов на уровне 99,999%.

Xiaomi анонсировала стиральную машину MIJIA с защитой от вирусов и клещей

Новая стиральная машина Xiaomi MIJIA предлагает 25 эксклюзивных программ ухода за одеждой, таких как шерсть, шелк, хлопок и другие ткани.

Она также предоставляет возможности ухода за детской одеждой, а также бельем. Стиральная машина поставляется с приложением MIJIA в качестве приложения-партнера.

Приложение позволяет пользователю удаленно управлять стиральной машиной в режиме реального времени. Оно поддерживает онлайн-обновления OTA и постоянно развивающуюся интеллектуальную систему стирки. Стиральная машина также совместима с голосовым управлением Xiaoai для выключения стирки и планирования стирки.

Стиральная машина Xiaomi MIJIA с прямым приводом барабана на 10 кг доступна для предварительной продажи на нескольких розничных платформах, включая JD.com.

Xiaomi анонсировала стиральную машину MIJIA с защитой от вирусов и клещей

Цена стиральной машины в цвете ледяного белого составляет 1 399 юаней или около 18 000 рублей. Пока нет информации о международной доступности и ценообразовании новой стиральной машины Xiaomi MIJIA.

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