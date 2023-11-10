Xiaomi анонсировала новый ультрабюджетный смартфон Redmi 13C

Xiaomi представила новый смартфон начального уровня Redmi 13C, который имеет несколько улучшенные характеристики по сравнению с предыдущей моделью Redmi 12C. Главным отличием является использование процессора MediaTek Helio G99.

Redmi 13C оснащен большим 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ (1600 × 720 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп и расположена в каплевидном вырезе. Основная камера предлагает разрешение 50 Мп.

Смартфон оснащен мощной батареей емкостью 5000 мАч, что является одним из его преимуществ. Сканер отпечатков пальцев размещен сбоку.

Технические характеристики Xiaomi Redmi 13C включают 4 ГБ / 6 ГБ / 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ / 256 ГБ встроенной памяти. Камера оснащена основным модулем 50 Мп, сверхширокоугольной камерой 2 Мп и датчиком глубины 2 Мп. Смартфон работает на операционной системе MIUI, базирующейся на Android 13.

Цена Redmi 13C очень доступна — в Нигерии он продается за 114 евро или около 11 200 рублей по текущему курсу. Смартфон доступен в черном и зеленом цветах.