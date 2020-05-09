Xiaomi анонсировала новый смартфон Redmi 9

Новый смартфон появился в списке скорых премьер на официальном сайте компании Xiaomi.

Ранее Redmi 9 был замечен и в базе ЗС. В списке грядущих премьер появился не только Redmi 9, но и Redmi Note 9 Pro Max, а также Redmi Note 9 Pro.

Новинка Redmi 9 имеет модельный номер M2004J19G. В модели установят процессор MediaTek Helio G80, и минимум 4 ГБ оперативной памяти.

Фронтальная камера будет иметь два датчика, а в основной камере, которая расположится в квадратном блоке будет три модуля. Предполагается, что презентация смартфона состоится в мае.