Xiaomi анонсировала многофункциональную мультиварку Mijia объёмом 6 литров

Компания Xiaomi представила новую мультиварку Mijia объёмом 6 литров, которая доступна по начальной цене 299 юаней (4 400 рублей).

Электрическая кастрюля Mijia обладает мощностью 2000 Вт, что позволяет вскипятить 2 литра воды менее чем за 8 минут.

Устройство имеет шесть регулируемых уровней мощности и предварительно запрограммировано на 8 специальных режимов приготовления. Оно также оснащено настраиваемым таймером и звуковым сигналом, который помогает избежать пережаривания.

Мультиварка получила удобный дизайн с антипригарным съемным внутренним горшком, который легко мыть. Прочная крышка из закалённого стекла позволяет наблюдать за процессом готовки. В числе функций безопасности — автоматическое отключение при отсутствии жидкости и нескользящие подушечки для устойчивости.

Электрическая кастрюля Mijia подходит для приготовления еды как для небольших семей, так и для больших застолий. Она может кипятить, тушить и жарить без проблем.