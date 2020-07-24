Xiaomi анонсировала крошечный пылесос за 28 долларов

Компактный ручной аккумуляторный пылесос очень часто необходим, чтобы убрать небольшое количество мусора с небольшой площади.

Именно для такой цели и был создан новый пылесос, который на рынке будет предлагаться под брендом Mijia.

С 29 июля на площадке коллективного финансирования компания Xiaomi начнет сбор средств на компактный, но очень мощный пылесос.

Устройство получило очень мощный мотор, который способен вращаться со скоростью 88 000 оборотов в минуту. Двигатель совместно с турбиной обеспечивает мощность всасывания 13 000 Па.

Все технические характеристики пылесоса пока не раскрывают, но цену на устройство уже озвучили.

По предварительному заказу компактный ручной пылесос можно будет купить за 28 долларов.

Все характеристики пылесоса раскроют в день старта приема заказов.