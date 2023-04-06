Xiaomi анонсировала дебют Xiaomi 13 Ultra с объективом Leica Summicron

Китайская компания официально анонсировала скорую презентацию своего флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra.

Эта модель будет представлена в этом месяце и согласно слухам, этот смартфон станет глобальным, то есть будет предлагаться не только на территории Китая. Официальные подробности в компании не раскрывают.

Инсайдеры же сообщают, что новинка будет оснащена объективом Leica Summicron и в основной камере будет четыре 50-мегапиксельных датчика.

Два из них будут отвечать за оптический зум. Также известно о наличии AMOLED-экрана с разрешением QHD+, процессора Snapdragon 8 Gen 2, а также аккумулятора на 4 900 мАч с поддержкой 90-ватной зарядки.