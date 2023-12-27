Xiaomi анонсировала дебют в Индии смартфона Redmi Note 13 5G

4 января Xiaomi проведет свое первое глобальное мероприятие в Индии, на котором будет представлена новая серия смартфонов Redmi Note 13. Компания постепенно раскрывает информацию о предстоящих устройствах и их особенностях.

Сегодня была раскрыта информация о третьем и, возможно, последнем телефоне, который будет представлен на мероприятии — Redmi Note 13 5G. Он будет представлен вместе с моделями Redmi Note 13 Pro Plus 5G и Redmi Note 13 Pro 5G.

Тизерный плакат, опубликованный компанией, подтверждает, что международная версия Redmi Note 13 5G будет немного отличаться от китайской модели. Она будет иметь три задние камеры вместо двух, как было показано ранее на рендерах.

По последним утечкам, тройная камера будет состоять из основного сенсора на 108 МП, ультраширокоугольного объектива на 8 МП и макро-камеры на 2 МП.

В отличие от китайской модели, у которой нет ультраширокоугольных камер, в международной версии будет датчик глубины на 2 МП вместо макро-камеры.

Остальные характеристики останутся прежними. Международная версия будет оснащена 6,67-дюймовым FHD+ AMOLED-дисплеем с отверстием для камеры по центру и частотой обновления 120 Гц. Внутри будет чипсет MediaTek Dimensity 6080, а оперативная память будет типа LPDDR4x, а накопитель — UFS 2.2.

Телефон будет иметь защиту IP54, боковой сканер отпечатков пальцев, двойные стереодинамики, разъем для наушников 3,5 мм и слот для карт памяти MicroSD. Емкость аккумулятора составит 5 000 мАч, а зарядка будет поддерживать мощность 33 Вт.

Аппарат будет работать на базе MIIU 14, основанной на Android 13. Предполагается, что он получит три обновления Android и четыре года обновлений безопасности.