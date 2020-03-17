Xiaomi анонсировала дату премьеры смартфона Redmi K30 Pro 5G

Xiaomi анонсировала дату премьеры смартфона Redmi K30 Pro 5G17.03.2020 23:35
Китайская компания официально анонсировала дату дебюта нового смартфона.
Как сообщила Xiaomi, опубликовав тизер, Redmi K30 Pro 5G будет представлен 24 марта, а именно эту дату и называли инсайдеры.
Никаких подробностей о характеристиках новинки называть не стали.
Согласно инсайдерской информации, модель будет представлена в двух конфигурациях, где один аппарат будет стандартным, а второй получит приставку к названию Zoom Edition.
В этом случае в камере смартфона может появился телеобъектив.
При этом аппаратам приписывают основную камеру с главным датчиком на 64 Мп.
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