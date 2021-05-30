Xiaomi анонсировала быструю зарядку, которая установит новый рекорд

Xiaomi завтра покажет рекордную по мощности зарядку для смартфонов, которую уже анонсировали тизером, но не раскрыли ее характеристики.

Предположительно, новая зарядка под названием HyperCharge, получит мощность 200 Вт. Сейчас у компании есть 120 Вт зарядка, которую поддерживает только один смартфон.

Ранее сообщалось, что Xiaomi выпустит Mi Mix 4, который суммарно будет поддерживать 200 Вт, но это с учётом проводной 120 Вт зарядки, 70 Вт беспроводной и 10-15 Вт обратной беспроводной.