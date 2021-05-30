Xiaomi анонсировала быструю зарядку, которая установит новый рекорд

Xiaomi анонсировала быструю зарядку, которая установит новый рекорд30.05.2021 23:39
Xiaomi завтра покажет рекордную по мощности зарядку для смартфонов, которую уже анонсировали тизером, но не раскрыли ее характеристики.
Предположительно, новая зарядка под названием HyperCharge, получит мощность 200 Вт. Сейчас у компании есть 120 Вт зарядка, которую поддерживает только один смартфон.
Ранее сообщалось, что Xiaomi выпустит Mi Mix 4, который суммарно будет поддерживать 200 Вт, но это с учётом проводной 120 Вт зарядки, 70 Вт беспроводной и 10-15 Вт обратной беспроводной.
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