Xiaomi 8 января презентует недорогой смартфон Redmi Note 9T

Недавно сообщалось, что китайская компания Xiaomi в первом квартале представит девять новых смартфонов, причем первым из них будет аппарат, выпущенный под брендом Redmi.

Накануне стало известно, что 8 января в Европе будет показан Redmi Note 9T.

О дате презентации и названии смартфона сообщил сам производитель, однако кроме анонса пока никаких данных не предоставили.

Предположительно, Redmi Note 9T станет глобальной версией Redmi Note 9 5G, который в Китае появился в ноябре прошлого года.

Redmi Note 9T на европейском рынке должен стать самым доступным 5G смартфоном, и если предположение будет верным, то в европейском аппарате установят тройную камеру с основным датчиком на 48 Мп, экраном диагональю 6,53-дюйма и процессором Dimensity 800U.

В Китае Redmi Note 9 5G предлагается в нескольких конфигурациях с 4-8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ постоянной памяти.