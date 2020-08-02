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Xiaomi 4 августа представит Redmi 9 Prime с экраном Full HD+

02.08.2020 20:33

Китайская компания запланировала презентацию нового смартфона линейки Redmi 9/Note 9.
Как стало известно, уже 4 августа Xiaomi представит смартфон Redmi 9 Prime. Его презентация будет проходить в Индии, а значит и первым и возможно единственным рынком сбыта модели станет именно эта модель.

О новинке известно пока немного, но если верить источникам, то в аппарате будет установлен экран Full HD+.

Кроме этого, инсайдеры предполагают, что в данном случае речь идет по сути о глобальной версии обычного Redmi 9, которая мало чем будет отличаться от последнего.

Если это так, то в смартфоне будет установлен процессор MediaTek Helio G80, аккумулятор 5020 мА•ч и модуль NFC. Все подробности о новой модели смартфона станут известны уже через пару дней.

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