Xiaomi 25 февраля 2021 года представит гигантский смарт-телевизор Redmi TV Max

Redmi 25 февраля проведет большую презентацию, на которой покажут большое количество цифровых новинок.

Главными из них будут смартфоны серии Redmi К40, но после опубликованного постера большой интерес поклонники проявили и к огромному телевизору.

В Сети опубликовали постер, на котором демонстрируют огромный телевизор, предположительно это будет новое поколение 98-дюймового Redmi Max.

Некоторые источники утверждают, что на презентации покажут не 98, а 87-дюймовый телевизор и называться он будет Redmi Max 2021.

На презентации помимо смартфонов и телевизора еще покажут ноутбук RedmiBook Pro и возможно аксессуары для смартфонов.