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Xiaomi 23 августа проведет презентацию новых смартфонов Xiaomi 14T

Автор На чтение 1 мин Просмотров 151 Опубликовано

Китайская компания скоро представит новые устройства, в числе которых 4T и 14T Pro, а также глобальный Mix Flip.

Зарубежным источникам удалось выяснить, на какую дату запланировано мероприятие, по дебюту новинок. Если верить источнику Passionategeekz, презентацию новых смартфонов Xiaomi 14T бренд проведет 23 августа.

В этот же день дебютирует и глобальная версия Mix Flip.  Также есть данные, что Xiaomi 14T Pro будет глобальной версией ранее выпущенного в Китае Redmi K70 Ultra с единственной конфигурацией 12/512 ГБ.

О базовой модели 14T пока нет подробностей, но говорят, что она будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 8300 Ultra и предложит варианты памяти 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Смартфоны будут доступны в различных цветах: Xiaomi 14T — в зелёном, синем, чёрном и сером, а 14T Pro — в синем, чёрном и сером.

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