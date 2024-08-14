Xiaomi 23 августа проведет презентацию новых смартфонов Xiaomi 14T

Китайская компания скоро представит новые устройства, в числе которых 4T и 14T Pro, а также глобальный Mix Flip.

Зарубежным источникам удалось выяснить, на какую дату запланировано мероприятие, по дебюту новинок. Если верить источнику Passionategeekz, презентацию новых смартфонов Xiaomi 14T бренд проведет 23 августа.

В этот же день дебютирует и глобальная версия Mix Flip. Также есть данные, что Xiaomi 14T Pro будет глобальной версией ранее выпущенного в Китае Redmi K70 Ultra с единственной конфигурацией 12/512 ГБ.

О базовой модели 14T пока нет подробностей, но говорят, что она будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 8300 Ultra и предложит варианты памяти 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Смартфоны будут доступны в различных цветах: Xiaomi 14T — в зелёном, синем, чёрном и сером, а 14T Pro — в синем, чёрном и сером.