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Xiaomi 16 Pro и 16 Ultra могут получить плоский 6,85-дюймовый OLED-дисплей

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Xiaomi объявила о презентации серии 15, которая состоится 2 марта. Тем временем в сеть утекли подробности о модели Xiaomi 16 Pro.

Согласно информации от инсайдера, 16 Pro получит плоский 6,85-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Дисплей будет иметь узкие рамки и технологию LIPO для симметричного внешнего вида, что должно превзойти iPhone 16 Pro.

Также ожидается, что новая серия сохранит традицию схожих размеров экранов, как в предыдущих моделях, и что 16 Ultra также будет оснащён 6,85-дюймовым дисплеем.

Xiaomi 16 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite 2 и выйдет в октябре 2025 года. Модель Ultra планируется на первую половину 2026 года.

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