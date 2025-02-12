Xiaomi 15 в конфигурациях с 16 ГБ ОЗУ могут оказаться эксклюзивом для КНР

Компания Xiaomi анонсировала глобальный выход своего нового флагмана, модели Xiaomi 15, который состоится на выставке MWC 2025 с 3 по 6 марта. Инсайдер Судханшу поделился деталями о конфигурациях памяти, цветах и сроках выпуска.

Xiaomi 15 будет доступен в двух версиях: с 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти. В отличие от китайской версии, которая предлагает варианты с 16 ГБ ОЗУ, глобальная модель будет иметь более ограниченные конфигурации.

На выбор предложат три цветовых варианта: зелёный, чёрный и белый, что соответствует расцветкам предшественника. В Китае доступны и другие цвета, но маловероятно, что они появятся на международном рынке.

Что касается технических характеристик, ожидается, что они останутся такими же, как у китайской модели, включая чип Snapdragon 8 Elite, три 50-мегапиксельные камеры и аккумулятор на 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Xiaomi также улучшила обработку изображений, что обещает заметные улучшения в качестве фото и видео.

Предполагается, что Xiaomi 15 будет работать на HyperOS 2.0, основанной на Android 15, и цены на смартфон в Европе останутся на уровне прошлого года.

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