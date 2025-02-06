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Xiaomi 15 Ultra выйдет в новом цвете и камерой Leica, опубликованы фото

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Согласно новым инсайдерским данным, для смартфона Xiaomi 15 Ultra разрабатывается как минимум третий цветовой вариант.

Xiaomi 15 Ultra выйдет в новом цвете и камерой Leica, опубликованы фото

На представленном изображении видно, что дизайн выполнен в стиле Leica, а также подтверждены ключевые характеристики камеры.

Преемник модели Xiaomi 14 Ultra, стоимость которой составляет 1035 долларов на Amazon, может быть представлен на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в этом году, хотя выход в Китае вероятен раньше.

Ранее предполагалось, что Xiaomi выпустит смартфон только в двух цветах, но новая информация раскрыла третий вариант с комбинацией стекла и веганской кожи, что отдает дань уважения классическим камерам Leica.

На изображении также видны характеристики камеры: основная камера с диафрагмой f/1,63, вероятно, с сенсором Sony LYT-900, сверхширокоугольная камера с фокусным расстоянием 14 мм и телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием 100 мм и диафрагмой f/2,6.

Все камеры будут оснащены объективами Vario-Summilux, но информация о наличии переменной диафрагмы пока не подтверждена.

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