Xiaomi 15 Ultra скоро будет представлен на MWC 2025 с обновленным набором камер

Xiaomi готовится представить новый флагманский смартфон 15 Ultra на выставке MWC 2025. За неделю до презентации появилась информация о его обновлённом наборе камер, разработанном в сотрудничестве с Leica.

По информации инсайдера Судханшу Амбхора, новый комплект камер будет называться «Легендарный комплект для фотосъемки». Изображения показывают, что он будет иметь дополнительные кнопки, но их назначение пока неясно.

Также сообщается, что при предварительном заказе глобальная версия Xiaomi 15 Ultra будет комплектоваться умными часами Xiaomi Watch S4.

Кроме 15 Ultra, на мировой рынок выйдет и модель Xiaomi 15, но версия Pro останется доступной только в Китае. В глобальной версии стандартного Xiaomi 15 будет аккумулятор на 5240 мАч, в отличие от 5400 мАч в китайской модели.

Неизвестно, сохранится ли та же скорость зарядки, что и у китайского варианта, который поддерживает 50 Вт беспроводной и 90 Вт проводной зарядки.