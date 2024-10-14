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Xiaomi 15 Ultra получит 200-мегапиксельную камеру с 4,3-кратным оптическим зумом

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Известный блогер @Digital Chat Station сообщил, что новый смартфон Xiaomi 15 Ultra будет оснащён 200-мегапиксельным телеобъективом с фокусным расстоянием 100 мм и 4,3-кратным оптическим зумом. Эта камера станет частью системы, разработанной в сотрудничестве с Leica.

Xiaomi 15 Ultra получит 200-мегапиксельную камеру с 4,3-кратным оптическим зумом

В Xiaomi 15 Ultra, как ожидается, будет четыре камеры: основная 50-мегапиксельная с 1-дюймовым сенсором для качественных снимков, 200-мегапиксельный телеобъектив с перископом, плавающий телеобъектив для макросъёмки на 50 мегапикселей и сверхширокоугольный 50-мегапиксельный объектив для пейзажей.

Смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 8 Extreme Edition, обеспечивая высокую производительность, и будет оснащён аккумулятором ёмкостью 6200 мАч, что позволит использовать устройство в течение всего дня.

Xiaomi 15 Ultra получит 200-мегапиксельную камеру с 4,3-кратным оптическим зумом Xiaomi 15 Ultra получит 200-мегапиксельную камеру с 4,3-кратным оптическим зумом

Недавно Xiaomi 15 Ultra получил сертификат EEC, что указывает на его выход на рынок в январе 2025 года. Он будет предустановлен с новой операционной системой Surge OS 2, которая улучшит производительность устройства.

 

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