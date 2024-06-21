Xiaomi 15 станет одним из первых смартфонов с новым Qualcomm Snapdragon 8 Gen4

Компания Xiaomi будет одной из первых, кто представит неанонсированный чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen4 на своих устройствах серии Xiaomi 15 в конце октября.

Это было подтверждено инсайдером под ником «Digital Chat Station». Xiaomi уже ранее получила права на использование флагманских процессоров Qualcomm.

Snapdragon 8 Gen4 — новый чипсет от Qualcomm, который будет использовать передовой 3-нм техпроцесс TSMC. Ожидается, что он будет иметь специальный большой источник с высокой тактовой частотой до 4,2 ГГц и использовать архитектуру Qualcomm Nuvia Phoenix для улучшения вычислительных возможностей.

Xiaomi 15, который будет запускаться вместе с Snapdragon 8 Gen4, будет иметь 1,5К-дисплей, солнечный дизайн из металла и стекла, а также передние возможности камеры, включая основной датчик 50 Мп, ультраширокоугольный 50 Мп и телеобъектив 50 Мп 3 .X с более широкой диафрагмой.