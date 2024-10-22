Xiaomi 15 протестировали в бенчмарке Geekbench

Флагманский смартфон Xiaomi 15 появился в базе данных Geekbench перед своей презентацией, и результаты тестов подтвердили его ключевые характеристики.

Устройство, оснащенное 16 ГБ оперативной памяти и процессором Snapdragon 8 Elite, набрало 3180 баллов в одноядерном и 10058 баллов в многоядерном тестах. Это значительно лучше показателей Xiaomi 14, которые составили около 2100 и 6700 баллов соответственно.

Xiaomi 15 будет работать на базе Android 15. В серию также войдут модели Xiaomi 15 Pro и Xiaomi 15 Ultra, обе с поддержкой 90-ваттной быстрой зарядки. Официальные характеристики и цены новинок пока не раскрыты, но премьера ожидается 23 октября.