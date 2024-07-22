Xiaomi 15 Pro появился в сертификационной базе с АКБ на 6000 мАч и 90-ватной зарядкой

Xiaomi планирует выпустить новые смартфоны Xiaomi 15 и 15 Pro в октябре этого года. Они будут первыми в мире устройствами, использующими процессор Snapdragon 8 Gen 4.

По последней информации, Xiaomi тестирует 15 Pro с большим аккумулятором емкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Это отличается от предыдущей информации, которая указывала на аккумулятор емкостью 5400 мАч и быструю зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку.

Также сообщается, что у Xiaomi 15 Pro будет тройная задняя камера с разрешением 50 мегапикселей и оптическим зумом в 5 раз. Ожидается, что у него будет большой датчик OmniVision OV50K с изменяемой диафрагмой и перископическая телеобъективная камера Sony IMX8.

Xiaomi 15 Pro будет иметь 6,73-дюймовую OLED-панель с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Он также может иметь встроенный ультразвуковой датчик отпечатков пальцев в экране и будет защищен от пыли и воды согласно стандарту IP69.

Xiaomi 15, с другой стороны, будет компактным флагманом с плоской OLED-панелью разрешением 1,5K и ультразвуковым сенсором отпечатков пальцев на экране.

Он также будет иметь тройную заднюю камеру с разрешением 50 мегапикселей и может быть доступен с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища.