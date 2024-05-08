Xiaomi 14 вызвал ажиотажный спрос: продажи превысили 5 млн штук в КНР

Новый Xiaomi 14 оказался успешной моделью, на что указывают как продажи модели, так и отзывы покупателей.

Смартфон пользуется прекрасным спрос и с начала октября его продажи уже превысили 5 млн штук. Именно столько было продано только в Китае, в то время как общие показатели пока не раскрываются.

Представители компании также отмечают, что даже они не ожидали такого огромного успеха. Между тем, Xiaomi 14 почти на 100% довольны покупатели, которые высоко оценили эти устройства.