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Xiaomi 14 вызвал ажиотажный спрос: продажи превысили 5 млн штук в КНР

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Новый Xiaomi 14 оказался успешной моделью, на что указывают как продажи модели, так и отзывы покупателей.

Смартфон пользуется прекрасным спрос и с начала октября его продажи уже превысили 5 млн штук. Именно столько было продано только в Китае, в то время как общие показатели пока не раскрываются.

Представители компании также отмечают, что даже они не ожидали такого огромного успеха. Между тем, Xiaomi 14 почти на 100% довольны покупатели, которые высоко оценили эти устройства.

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