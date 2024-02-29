Xiaomi 14 в России оказался в два раза популярнее своего предшественника

Несколько дней назад в России стартовал прием предзаказов на смартфон Xiaomi 14. Устройство стала предлагать компания М.Видео-Эльдорадо, которая уже поделилась результатами продаж новинки.

М.Видео-Эльдорадо подвела итоги трехдневного предзаказа флагманских смартфонов Xiaomi 14 и оказалась приятно удивлена их популярностью. Согласно данным, смартфоны Xiaomi 14 стали вдвое популярнее предыдущей серии флагманов.

Особенно востребованной оказалась конфигурация смартфона Xiaomi 14 с памятью 12/512 Гб в зеленом цвете. На эту конфигурацию пришлось целых 58% всех предзаказов. Модели с памятью 12/256 Гб заняли 42% рынка предзаказов.

Интересно, что среди смартфонов с встроенной памятью 512 Гб наибольшей популярностью пользовался зеленый цвет, в то время как в девайсах с памятью 256 Гб чаще всего выбирали черный цвет.

Текущий предзаказ на смартфоны Xiaomi 14 в М.Видео-Эльдорадо продолжается до конца дня 29 февраля. Покупателям доступны две варианты памяти и три цвета: белый, черный и зеленый.

Кроме того, при оформлении предзаказа предлагаются в подарок умные часы Xiaomi Watch S3. Стоимость смартфонов Xiaomi 14 составляет 99 999 рублей и 109 999 рублей в зависимости от выбранной конфигурации.