Главная » Новости

Xiaomi 14 в России оказался в два раза популярнее своего предшественника

Автор На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

Несколько дней назад в России стартовал прием предзаказов на смартфон Xiaomi 14. Устройство стала предлагать компания М.Видео-Эльдорадо, которая уже поделилась результатами продаж новинки.

Xiaomi 14 в России оказался в два раза популярнее своего предшественника

М.Видео-Эльдорадо подвела итоги трехдневного предзаказа флагманских смартфонов Xiaomi 14 и оказалась приятно удивлена их популярностью. Согласно данным, смартфоны Xiaomi 14 стали вдвое популярнее предыдущей серии флагманов.

Особенно востребованной оказалась конфигурация смартфона Xiaomi 14 с памятью 12/512 Гб в зеленом цвете. На эту конфигурацию пришлось целых 58% всех предзаказов. Модели с памятью 12/256 Гб заняли 42% рынка предзаказов.

Интересно, что среди смартфонов с встроенной памятью 512 Гб наибольшей популярностью пользовался зеленый цвет, в то время как в девайсах с памятью 256 Гб чаще всего выбирали черный цвет.

Текущий предзаказ на смартфоны Xiaomi 14 в М.Видео-Эльдорадо продолжается до конца дня 29 февраля. Покупателям доступны две варианты памяти и три цвета: белый, черный и зеленый.

Кроме того, при оформлении предзаказа предлагаются в подарок умные часы Xiaomi Watch S3. Стоимость смартфонов Xiaomi 14 составляет 99 999 рублей и 109 999 рублей в зависимости от выбранной конфигурации.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.