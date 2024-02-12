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Xiaomi 14 Ultra получит титановый корпус и конфигурацию с 1 ТБ памяти

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Согласно информации от источника Experience More, Xiaomi 14 Ultra на китайском рынке будет доступен в трех конфигурациях.

Они включают 12 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ накопителя, 16 ГБ оперативной памяти + 512 ГБ накопителя и 16 ГБ оперативной памяти + 1 ТБ накопителя.
Также сообщается, что Xiaomi 14 Ultra также будет доступен в специальном титановом исполнении, которое будет представлено в единственной конфигурации 16 ГБ + 1 ТБ.

По слухам, Xiaomi 14 Ultra будет иметь 6,73-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, сканер отпечатка пальца будет расположен под экраном.

Предположительно в основе Xiaomi 14 Ultra будет процессор Snapdragon 8 Gen 3, а память будут использовать типа LPDDR5x и UFS 4.0. На китайском рынке презентация Xiaomi 14 Ultra должна пройти 22 февраля, глобальная презентация запланирована на 25 февраля.

 

Xiaomi 14 Ultra получит титановый корпус и конфигурацию с 1 ТБ памяти

Источник: gizmochina

Xiaomi 14 Ultra
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