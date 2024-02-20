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Xiaomi 14 Ultra получит стеклянную версию в синем цвете

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Компания Xiaomi ранее уже объявила, что дебют Xiaomi 14 Ultra состоится 22 февраля в Китае. На постерах, выпущенных перед запуском, были продемонстрированы белая и черная версии устройства.

Xiaomi 14 Ultra получит стеклянную версию в синем цвете

Но оказалось, что в серии будет и версия в синем цветет. Утечка изображения на Weibo показывает, что смартфон выйдет в трех исполнениях, включая синюю модель.

Черно-белые версии Xiaomi 14 Ultra имеют заднюю панель с кожаной текстурой, в то время синяя версия будет иметь стеклянную заднюю панель.

Помимо этого есть еще данные о выходе о специальной титановой версии устройства. Не исключено, что синий и титановый смартфоны станут привилегией китайского рынка.

Еще инсайдеры сообщают, что только Xiaomi 14 Ultra с объемом памяти 16 ГБ + 1 ТБ будет доступен в титановом исполнении, наряду с другими цветовыми вариантами.

Ожидается также наличие других конфигураций, таких как 12 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ хранилища и 16 ГБ оперативной памяти + 512 ГБ хранилища.

Считается, что версия с объемом памяти 16 ГБ + 1 ТБ может быть оценена примерно в 7 299 юаней (~ 1015 долларов).

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