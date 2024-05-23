Xiaomi 14 Ultra оказался только на 13-м месте в списке камерофонов DxOMark

В общей сложности, Xiaomi 14 Ultra набрал 149 баллов, с оценками 144 балла за фото и 150 баллов за видео.

Это размещает его на 13-м месте в общем рейтинге DxOMark. В этом списке соседями Xiaomi 14 Ultra являются Google Pixel 8, Huawei Mate 50 Pro, Vivo X100 Pro и Oppo Find X6.

Несмотря на то, что результат является отличным, имеется множество других моделей, которые опережают Xiaomi 14 Ultra.

Однако стоит отметить, что в некоторых аспектах новинка превосходит конкурентов. Камера смартфона получила рекордные 120 баллов за свои телеобъективные возможности. Кроме того, Xiaomi 14 Ultra получил очень высокие оценки за цветопередачу и стабилизацию.

В итоге, Xiaomi 14 Ultra является одним из лучших камерофонов на рынке, хотя не является абсолютным лидером по рейтингу DxOMark.