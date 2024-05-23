Главная » Новости

Xiaomi 14 Ultra оказался только на 13-м месте в списке камерофонов DxOMark

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

В общей сложности, Xiaomi 14 Ultra набрал 149 баллов, с оценками 144 балла за фото и 150 баллов за видео.

Xiaomi 14 Ultra оказался только на 13-м месте в списке камерофонов DxOMark

Это размещает его на 13-м месте в общем рейтинге DxOMark. В этом списке соседями Xiaomi 14 Ultra являются Google Pixel 8, Huawei Mate 50 Pro, Vivo X100 Pro и Oppo Find X6.

Несмотря на то, что результат является отличным, имеется множество других моделей, которые опережают Xiaomi 14 Ultra.

Однако стоит отметить, что в некоторых аспектах новинка превосходит конкурентов. Камера смартфона получила рекордные 120 баллов за свои телеобъективные возможности. Кроме того, Xiaomi 14 Ultra получил очень высокие оценки за цветопередачу и стабилизацию.

В итоге, Xiaomi 14 Ultra является одним из лучших камерофонов на рынке, хотя не является абсолютным лидером по рейтингу DxOMark.

Стартовали российские продажи Xiaomi 14 Ultra по цене от 150 тысяч рублей

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.