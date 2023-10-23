Xiaomi 14 на Snapdragon 8 Gen 3 был замечен на Geekbench перед запуском

По последним данным, Xiaomi 14 и 14 Pro, скоро будут представлены с номерами моделей 23127PN0CC и 23116PN5BC соответственно. Предполагается, что эти смартфоны появятся в Китае на этой неделе, оснащенные новым чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Перед выходом Xiaomi 14 на рынок, его характеристики были замечены в базе данных Geekbench (через TheTechOutlook).

Согласно данным Geekbench, Xiaomi 14 работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Несмотря на то что точное название чипсета не указано, данные о конфигурации процессора и графического ускорителя явно свидетельствуют о присутствии чипа SD8G3 в устройстве.

Версия Xiaomi 14, представленная в Geekbench, оснащена 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 14 с пользовательским интерфейсом HyperOS. Результаты тестирования показали 2244 балла в одноядерном и 6820 баллов в многоядерном тестах Geekbench 6.

Согласно недавнему докладу, Xiaomi 14 будет доступен в трех вариантах: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти, 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти. Представят его в четырех расцветках: черной, белой, зеленой и розовой.

Также ожидается, что Xiaomi 14 Pro выйдет с аналогичными конфигурациями. Он будет представлен в трех цветовых вариантах: черном, белом и зеленом. Как и Xiaomi 14, он будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Пока нет данных о глобальном запуске серии Xiaomi 14, но, вероятно, это произойдет в первом квартале 2024 года.