Xiaomi 14 и 14 Pro в цветах электромобиля SU7 стали доступны для предзаказа по обычной цене

Последние флагманские смартфоны Xiaomi, Xiaomi 14 и 14 Pro, в декабре получили стильный внешний вид, вдохновленный недавно выпущенным электромобилем SU7 компании.

Устройства ограниченной серии выполнили в тех же цветах, что и первый электромобиль компании. Смартфоны уже доступны для предварительного бронирования в Китае через JD.com.

Более того, оказалось, что Xiaomi не стала повышать цены в связи с тем, что это спецвыпуск. Варианты Xiaomi 14 и 14 Pro Aqua Blue и Verdant Green имеют ту же цену, что и их обычные аналоги.

Несмотря на то, что в настоящее время они доступны для предварительного бронирования, официально они поступят в продажу в Китае 15 января.

Напомним, Xiaomi 14 оснащен 6,36-дюймовым OLED-дисплеем 1.5K, в то время как Pro имеет немного больший 6,73-дюймовый OLED-дисплей 2K. Оба телефона имеют частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 3000 нит.

Xiaomi 14 оснащен 50-мегапиксельной системой с тремя камерами на задней панели, в то время как Pro оснащен 50-мегапиксельной системой с четырьмя камерами. Оба телефона имеют оптическую стабилизацию изображения.

Xiaomi 14 оснащен аккумулятором емкостью 4610 мАч, а Pro имеет аккумулятор емкостью 4880 мАч. Оба телефона поддерживают проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.