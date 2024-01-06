Xiaomi 13T Pro в Европе начали получать обновление до HyperOS

Xiaomi начала выпускать новую операционную систему HyperOS на европейские устройства Xiaomi 13T Pro. Обновление весит 5,8 ГБ и включает HyperOS 1.0.3.0 на базе Android 14, а также последнее исправление безопасности за декабрь.

Однако, как было замечено пользователями, HyperOS больше похожа на улучшенную версию MIUI, чем на полный переход. Внешний вид остается знакомым, с некоторыми незначительными изменениями и улучшениями.

Обновление обещает оптимизацию производительности для каждого устройства, а также улучшение энергоэффективности и стабильности сигнала.

Теперь на экране блокировки есть больше возможностей для настройки с различными эффектами и стилями. Значки на главном экране были обновлены, а многооконный интерфейс получил улучшения. Кроме того, обновление включает все последние улучшения от Google для Android 14.

Распространение обновления происходит постепенно, поэтому владельцы Xiaomi 13T Pro должны получить его в ближайшие дни.

Гарантируется, что устройство будет получать основные обновления операционной системы в течение четырех лет, а после выхода Android 14 — три года.