Xiaomi 13 с камерой Leica впервые продемонстрирован на фоторендерах

Новое поколение флагманского смартфона от Xiaomi уже показали на «живых» фото, теперь в сети публикуют качественные рендерные изображения.

Xiaomi 13 на тыльной стороне получит квадратный блок основной камеры, в котором разместят три объектива, светодиодную вспышку и надпись Leica.

Дизайн блока камеры является идейным продолжением Xiaomi 12, только вместо прямоугольника теперь используется квадрат.

Источник редерных изображений написал, что в Xiaomi 13 будет 50 Мп основная камера от Sony, но это будет небольшой сенсор Sony IMX989.

По слухам, смартфон построят на базе Snapdragon 8 Gen 2 и установят шестое поколение AMOLED экрана от Samsung.

Презентация будущих новинок Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro ожидается в следующем месяце.