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Xiaomi 13 с камерой Leica впервые продемонстрирован на фоторендерах

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Новое поколение флагманского смартфона от Xiaomi уже показали на «живых» фото, теперь в сети публикуют качественные рендерные изображения.
Xiaomi 13 на тыльной стороне получит квадратный блок основной камеры, в котором разместят три объектива, светодиодную вспышку и надпись Leica.

Дизайн блока камеры является идейным продолжением Xiaomi 12, только вместо прямоугольника теперь используется квадрат.

Источник редерных изображений написал, что в Xiaomi 13 будет 50 Мп основная камера от Sony, но это будет небольшой сенсор Sony IMX989.

По слухам, смартфон построят на базе Snapdragon 8 Gen 2 и установят шестое поколение AMOLED экрана от Samsung.

Презентация будущих новинок Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro ожидается в следующем месяце.

Xiaomi 13 с камерой Leica впервые продемонстрирован на фоторендерах Xiaomi 13 с камерой Leica впервые продемонстрирован на фоторендерах Xiaomi 13 с камерой Leica впервые продемонстрирован на фоторендерах

Xiaomi Xiaomi 13
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