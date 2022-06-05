Флагманский смартфон Xiaomi 12 Ultra получит культовый логотип Leica

В китайской социальной сети Weibo Лэй Цзюнь написал, что в июле будет выпущен Xiaomi 12 Ultra, который разработан при тесном сотрудничестве Leica.

Лэй Цзюнь написал, что при создании смартфона специалисты Leica вложили более чем 100-летний опыт компании.

Для создания Xiaomi 12 Ultra руководство Leica отправило из Германии специалистов в Пекин.

Там они бок о бок работали с китайской командой разработчиков флагманского смартфона.

Также стало известно, что будущий камерофон станет первым смартфоном не от Leica с фирменным красным логотипом Leica