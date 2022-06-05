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Флагманский смартфон Xiaomi 12 Ultra получит культовый логотип Leica

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В китайской социальной сети Weibo Лэй Цзюнь написал, что в июле будет выпущен Xiaomi 12 Ultra, который разработан при тесном сотрудничестве Leica.
Лэй Цзюнь написал, что при создании смартфона специалисты Leica вложили более чем 100-летний опыт компании.

Для создания Xiaomi 12 Ultra руководство Leica отправило из Германии специалистов в Пекин.

Там они бок о бок работали с китайской командой разработчиков флагманского смартфона.

Также стало известно, что будущий камерофон станет первым смартфоном не от Leica с фирменным красным логотипом Leica

Leica Xiaomi Xiaomi 12 Ultra
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