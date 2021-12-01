Xiaomi 12 станет первым телефоном на чипсете Snapdragon 8 Gen 1

Сегодня Qualcomm официально выпустила свой флагманский процессор для смартфонов следующего поколения, получивший название Snapdragon 8 Gen 1, что делает его первым продуктом компании, который следует новой схеме именования. Также было подтверждено, что устройства, работающие на этом новом чипе, начнут запускаться в этом месяце.

Теперь Xiaomi зашла в Twitter и подтвердила, что будущие флагманские смартфоны бренда серии Xiaomi 12 будут оснащены недавно анонсированным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

В рекламном плакате компании утверждается, что Xiaomi 12 станет первым смартфоном, который дебютирует в мире с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, но официальная дата запуска еще не объявлена.

Тем не менее, Motorola уже подтвердила, что 9 декабря компания выпустит свой флагманский смартфон Moto Edge X30 в Китае, который работает на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

В другом сообщении в Твиттере китайская компания поделилась тизерным видео, которое подтверждает, что флагманские телефоны серии Xiaomi 12 уже вошли в фазу массового производства, и компания демонстрирует часть производственного процесса.

Qualcomm обнародовала список брендов, которые подписались на запуск устройства на базе Snapdragon 8 Gen 1, в который входят Black Shark, Honor , iQOO, Motorola, Nubia, OnePlus , OPPO, Realme, Redmi, SHARP, Sony Corporation, Vivo, Xiaomi и ZTE.

Интересно, что Samsung отсутствует в списке, несмотря на то, что предстоящая флагманская линейка Galaxy S22 от южнокорейского гиганта, как ожидается, будет оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 1 в некоторых регионах.

Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 производится по 4-нм техпроцессу компанией Samsung на архитектуре Armv9. Он включает в себя одно основное ядро ​​Cortex-X2 на частоте 3 ГГц, три ядра производительности Cortex-A710 на частоте 2,5 ГГц и четыре ядра эффективности Cortex-A510 на частоте 1,8 ГГц.

Утверждается, что он обеспечивает на 20 процентов лучшую производительность и на 30 процентов более энергоэффективен, чем Snapdragon 888. Он оснащен новым графическим процессором Adreno, который обещает обеспечить на 30 процентов более быструю визуализацию графики в дополнение к повышению энергоэффективности на 25 процентов.